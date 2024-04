A vida de O.J. Simpson em imagens

Orenthal James Simpson morreu esta quarta-feira, aos 76 anos, vítima de cancro. Apesar do estrelato atingido nos relvados, a vida e memória do antigo jogador de futebol americano ficam marcadas pelas disputas nos tribunais norte-americanos, em particular pelo duplo homicídio de Nicole Brown Simpson, sua ex-mulher, e Ronald Goldman, que continua por esclarecer.

Os episódios com a justiça norte-americana vão da longa, e lenta, perseguição policial de 17 de Junho de 1994, que se prolongou por quase 100 quilómetros e foi transmitida em directo para uma assistência de 95 milhões de pessoas, ao tamanho das luvas de cabedal no "julgamento do século".

Simpson acabou por ser ilibado dos crimes, mas seria mais tarde condenado a pagar mais de 33 milhões de dólares às famílias das vítimas, a título compensatório e punitivo mas num processo cível.

