Rune sobrevive a dois match-points para defrontar Sinner

epa11272744 Holger Rune of Denmark in action during his Round of 16 match against Grigor Dimitrov of Bulgaria at the ATP Monte Carlo Masters tennis tournament in Roquebrune Cap Martin, France, 11 April 2024. EPA/SEBASTIEN NOGIER

Não foi um dia fácil para Holger Rune no Rolex Monte-Carlo Masters. O dinamarquês, sétimo no ranking, teve de terminar o encontro com o indiano Sumit Nagal (93.º) interrompido na véspera pela chuva, no início do segundo set, e foi forçado a disputar um terceiro set. Mais tarde, Rune voltou para defrontar Grigor Dimitrov (9.º) e precisou de sobreviver a dois match-points para vencer, por 7-6 (11/9), 3-6 e 7-6 (7/2).

O duelo durou três horas e 30 minutos e é o mais longo encontro à melhor de três sets na história do torneio de Monte-Carlo (desde que começaram a ser registados o tempo, em 1991). Como prémio, o tenista de 20 anos vai defrontar nos quartos-de-final Jannik Sinner (2.º), que venceu Jan-Lennard Struff (25.º), por 6-4, 6-2.

Os mesmos parciais repetiram-se no confronto entre os dois últimos campeões do Millennium Estoril Open, onde Casper Ruud (10.º) foi mais forte que Hubert Hurkacz (8.º).

Nos “quartos”, Ruud terá como adversário o vencedor do duelo entre Ugo Humbert (15.º) e Lorenzo Sonego (57.º). Novak Djokovic (1.º) mede forças com Alex de Minaur (11.º) e Stefanos Tsitsipas (12.º) – que eliminou Alexander Zverev (5.º) – marcou encontro com Karen Khachanov (17.º), que afastou Daniil Medvedev (4.º).

No Jamor, Portugal deu um passo importante para se manter no Grupo I da Zona Europa-África da Billie Jean King Cup. A selecção feminina venceu a Noruega, por 2-1, com o segundo ponto a ser conquistado pelas irmãs Francisca e Matilde Jorge no par decisivo, ao vencerem Ulrikle Eikeri e Emily Sartz-Lunde, por 7-6 (7/2), 7-6 (7/3).

Nos singulares, Angelina Voloshchuk, de 16 anos, dispôs de dois match points frente a Sartz-Lunde quando liderava por 6-2, 5-2, antes de ceder, pelos parciais de 3-6, 7-6 (9/7) e 6-4. E Francisca Jorge (190.ª no ranking mundial) igualou a eliminatória, ao derrotar Eikeri (565.ª) por 6-2, 6-1.