Seis canções que ajudaram a fazer Abril: Menina dos olhos tristes

Menina dos olhos tristes. Poema de Reinaldo Ferreira (1922-1959) que fala da guerra colonial e da mortandade a ela associada, fez-se canção na voz de José Afonso, Adriano Correia de Oliveira, Luís Cília e Manuel Freire. Este último, que a gravou no lado B do single da célebre Pedra Filosofal, lembra os tempos de perseguição e censura que a rodearam.

"Eu armado em parvo, a julgar que fazia sair uma cantiga a dizer 'pousa a espingarda irmão', que ainda era mais antiguerra do que os outros", conta Manuel Freire, sobre outra canção que escreveu para o irmão.

O podcast Canções de Abril explora seis canções que ajudaram a fazer Abril, em conversas com quem lhes deu voz.

O jornalista Nuno Pacheco conversa com Luís Cília, Manuel Freire, Sérgio Godinho, Fernando Tordo, Paulo de Carvalho e Francisco Fanhais em seis episódios. Em cada um a canção é o mote para recordar os anos de canto e de luta, a censura e a perseguição.

