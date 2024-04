Entre ameaças de morte à cantora de Israel, Eurovisão condena campanhas de ódio

A União Europeia de Radiodifusão (UER), organizadora da Eurovisão, emitiu esta terça-feira um comunicado no qual manifesta a sua preocupação com as “campanhas [de ódio] nas redes sociais” que têm sido montadas contra “alguns” concorrentes da edição deste ano do concurso, que acontece em Malmö, na Suécia, entre os dias 7 e 11 de Maio. O nome de Eden Golan, cantora que vai representar Israel, não é explicitamente referido no texto, mas este foi divulgado no mesmo dia em que a imprensa israelita noticiou que a jovem de 20 anos tem recebido ameaças de morte online.

