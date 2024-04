Pinhões e vinho. Primeira Expo Dão será em Carregal do Sal de 23 a 26 de Maio

Já existia uma feira da pinha e do pinhão, mas a autarquia local reformulou o evento e faz nascer, em Maio, a Expo Dão. Concelho assegura cerca de “40% das exportações nacionais de vinho do Dão”.

A primeira edição da Expo Dão, uma feira de produtos endógenos, especialmente dedicada à pinha, pinhão e ao vinho realiza-se em Maio em Carregal do Sal, anunciou esta quarta-feira o presidente da Câmara.

"Em vez da feira da pinha e do pinhão, realizada, habitualmente, em Janeiro, estamos a organizar a Expo Dão, uma feira de produtos endógenos com especial atenção para a pinha e o pinhão, mas também para o nosso vinho, o Dão", anunciou Paulo Catalino Ferraz.

O presidente da Câmara de Carregal do Sal, no distrito de Viseu, falava aos jornalistas para apresentar algumas das próximas iniciativas do município, entre as quais destacou a primeira edição da Expo Dão, de 23 a 26 de Maio.

"Havia esta lacuna enorme de nos direccionarmos para um único produto endógeno, como a pinha e o pinhão, deixando de fora um dos produtos de maior riqueza, precisamente a vinha", justificou.

Isto, porque, acrescentou, Carregal do Sal, "neste momento, representa cerca de 40% das exportações nacionais de vinho do Dão.

Paulo Catalino Ferraz disse que estão "já 80 expositores confirmados e, todos eles, do concelho ou com ligações ao concelho, como é o caso de alguns produtores de vinho que têm a sua sede noutro concelho, mas têm parte da sua vinha em Carregal" do Sal.

"Não queremos ser concorrentes de outras feiras, nem competir com outros concelhos, mas queremos dar a conhecer os nossos produtos endógenos, entre eles o vinho, e por isso a Expo Dão será em Maio, a data escolhida pelos produtores por não haver mais nenhuma feira", contou.

No decorrer dos quatro dias, haverá dois seminários, um dedicado à pinha e ao pinhão e um outro ao vinho, e chefes com a realização de show cooking muito virados para os dois produtos.

A Expo Dão irá ter, igualmente, espaço para restauração, degustação e animação, e irá decorrer no largo em frente aos Paços do Concelho, com os expositores do vinho, queijo e enchidos, no interior da incubadora de empresas, no Mercado D"Ideias, por ser climatizado.