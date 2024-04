Alguns dos apoiantes de Donald Trump que foram condenados a penas de prisão por terem invadido o Capitólio dos Estados Unidos a 6 de Janeiro de 2021, incluindo um homem que foi fotografado a passear no interior do edifício com uma bandeira da Confederação — um símbolo dos rebeldes pró-escravatura na Guerra Civil norte-americana —, vão ser libertados nas próximas semanas, em alguns casos um ou dois anos antes do cumprimento integral das penas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt