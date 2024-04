Citroën C3 chega com mais espaço e tecnologia — e mais barato

As variantes térmicas do modelo francês arrancam nos 14.990€. Nova geração aplica conceitos de simplicidade sem prescindir da tecnologia.

Depois de ter apresentado o ë-C3, eléctrico do segmento B, que chega desde 23.300€, a Citroën desvenda a política de preços que reservou para a gama térmica, com preços que começam abaixo da linha dos 15 mil euros.

Os 14.990€ correspondem à mecânica assente num bloco a gasolina de 1,2 litros a debitar 100cv e acoplado a uma caixa de velocidades manual, na versão de equipamento You, que inclui faróis LED, espelhos eléctricos, iluminação automática, ajuda ao estacionamento traseiro, spoiler traseiro, cruise control, ar condicionado manual e seis airbags. Mais relevante para quem valoriza a conectividade, traz o novo Citroën Head Up Display e a Smartphone Station. Ou seja, tal como já tinha defendido com o ë-C3, adoptando os conceitos do exercício Oli, todo o infotainment e comunicação podem ser levados para o veículo através de um smartphone, cujas informações podem ser visualizadas através de um sistema smartband, que as projecta a toda a largura inferior do pára-brisas.

Na versão mais recheada, Max (desde 19.200€), há ecrã táctil de 10,25 polegadas, que dá acesso ao sistema de infoentretenimento da marca, e, entre outros equipamentos, também inclui pintura bitom, barras de tejadilho decorativas, jantes de liga leve de 17’’, luzes traseiras LED e vidros traseiros escurecidos.

Foto C3, na versão de equipamento Max WILLIAM CROZES

Mas a maior novidade assenta no grupo propulsor híbrido, para o qual as encomendas deverão arrancar no fim do ano, sem que tenham sido comunicados preços. O Hybrid 100, com motor a gasolina tricilíndrico e sistema híbrido de 48V, a debitar 100cv, distingue-se por estrear uma nova caixa de velocidades electrificada de dupla embraiagem, a ë-DCS6, que integra um motor eléctrico de 21 kW.

O conjunto, diz a marca, admite realizar até 50% das deslocações em cidade em modo eléctrico, “reduzindo custos e pegada ambiental”, ao mesmo tempo que o impulso eléctrico anima o carro, que se apresenta com um binário máximo de 205 Nm: em acelerações fortes, o motor eléctrico fornece cerca de 12cv adicionais, sem penalizar emissões: no ciclo combinado WLTP, estão registados 117 g/km de CO2.

Foto Citroën C3 WILLIAM CROZES

Aposta no conforto

O C3 mantém as dimensões do comprimento, mas cresceu em altura, o que lhe confere mais espaço a bordo. A distância ao solo também aumentou, para 197mm, o que, acredita a Citroën, facilita as entradas e saídas do veículo, um dos factores que explica a preferência pelos SUV (sport utility vehicles).

No entanto, a maior aposta foi feita no conforto, com a estreia no modelo, desde a gama mais básica, da suspensão Citroën Advanced Comfort, com duplo batente hidráulico progressivo, o que ajuda, afiança a empresa, a “neutralizar as irregularidades da estrada e na transposição de lombas”. A acrescentar bem-estar, há novos bancos, redesenhados e com melhor apoio lateral, além de espuma adicional.