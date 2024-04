Sinner e Medvedev com estreias autoritárias em Monte-Carlo

Depois de ganhar três títulos (Open da Austrália, Roterdão e Miami) nos três primeiros meses do ano, Jannik Sinner não acusou a mudança dos hardcourts para a terra batida e entrou no Rolex Monte-Carlo Masters em grande forma, derrotando Sebastian Korda em 76 minutos. O italiano de 22 anos e actual número dois na hierarquia tenística mundial anulou todos os três break-points de que Korda (27.º) dispôs e ganhou 95% dos pontos em que colocou o primeiro serviço, para se impor, por 6-1, 6-2.

“Penso que eu e o Sebi temos estilos de jogo semelhantes, mas eu mexi-me muito bem nestas condições”, resumiu Sinner, semifinalista neste Masters 1000 em 2023, mas que conta com apena um título conquistado em terra batida, há dois anos, em Umag.

Daniil Medvedev (4.º) também esteve em grande plano no primeiro encontro da época sobre o pó de tijolo e eliminou Gael Monfils (40.º), por 6-2, 6-4. Hubert Hurkacz, que aparece no oitavo lugar do ranking, a sua melhor classificação de sempre, alcançada no seguimento do triunfo no Millennium Estoril Open, e Casper Ruud (10.º) estiveram igualmente entre os vencedores de quarta-feira e vão discutir entre si um lugar nos quartos-de-final.

Para os “oitavos” seguiram também Stefanos Tsitsipas (12.º) e Lorenzo Musetti (24.º) – que terá como próximo adversário Novak Djokovic. Na terça-feira, o sérvio de 36 anos precisou de somente 70 minutos para ultrapassar o russo Roman Safiullin (41.º), por 6-1, 6-2.

Pelo caminho ficou Andrey Rublev (6.º), que defendia o título e assim vai perder os mil pontos auferidos pela conquista deste torneio. O russo foi derrotado em dois sets (6-4, 6-4), pelo australiano Alexey Popyrin (46.º), que também já triunfou em Umag, em 2023.

Na véspera do torneio se iniciar, Carlos Alcaraz anunciou a sua ausência devido a uma lesão no cotovelo direito, juntando-se a Rafael Nadal, que também não se sentiu em condições de voltar à competição, mas já se treina em Barcelona, para o ATP 500 que tem início a 15 de Abril.

No Jamor, realiza-se o Grupo I da Zona Europa-África da Billie Jean King Cup. Com derrotas frente à Letónia, Turquia e, nesta terça-feira, Países Baixos, a selecção feminina terminou o Grupo B no último lugar, pelo que terá agora de disputar a segunda fase com Bulgária e Noruega, sabendo que só a vitória neste grupo irá impedir a descida de divisão.

Entre as representantes das 12 equipas nacionais, destaque para a presença da ex-número um mundial e vencedora do Open da Austrália de 2018, Caroline Wozniacki, que, no entanto, por estar doente ainda não entrou em acção. No Jamor estão igualmente as conceituadas Maria Sakkari (6.ª no ranking WTA) e Jelena Ostapenko (10.ª e campeã há sete anos em Roland-Garros).