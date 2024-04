Anunciado com avidadá, Jüra estreia com coração um novo tema do álbum sortaminha

Foi em Novembro de 2023 que a cantora e compositora Jüra anunciou com um videoclipe um álbum a lançar na Primavera deste ano, o seu primeiro longa-duração depois dos EP jüradamor (2022) e rés.tu (2023). Esse primeiro videoclipe foi avidadá (palavra escrita sem maiúsculas nem espaços entre palavras, fundindo-as numa só, como tem feito com todas as suas canções), seguindo-se, já em Janeiro de 2024, tudoparachegarati, que se estreou em exclusivo na Filtr by.

Agora, três meses passados, lança um terceiro tema de um álbum que se intitulará sortaminha. Chama-se coração, e conta com um videoclipe co-realizado pela própria cantora e pelo colectivo Mana a Mana. Produzido por L-Ali, Ned Flanger, DØR e Miguele, o tema nasceu durante uma residência artística em Sesimbra, com produtores e músicos, destinada a criar “sem restrições” o anunciado álbum. Que, nas palavras de Jüra, segundo o texto que acompanha o lançamento, inaugurará um nova fase na sua carreira: “Se até aqui a música era um lugar que acolhia os meus lamentos, este álbum é a celebração do amor, da reciprocidade e da minha identidade. É um álbum feliz, muito feliz, como já se pode ouvir nestas novas canções.”

Quanto a este single, a cantora diz que “é para não esquecer que proteger o coração é preciso”. “Se cuidarmos bem dele, do nosso e do dos outros, a vida dá mais”, acrescenta. “Mas nem todos os corações estão prontos para receber ou cuidar do outro. Por isso tem sido tão importante para mim aprender a proteger o meu. Para estar pronto para o amor que tanto ansiou viver.”