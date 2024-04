Passos Coelho candidato presidencial? Apoio do Chega está garantido

O pretexto era a apresentação de um livro sobre identidade e família, mas depressa a sessão acabou por se tornar num acontecimento político em torno do discurso do antigo primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, e do cumprimento ao líder do Chega, André Ventura. Passos sublinhou a necessidade de as pessoas “se entenderem colectivamente” e avisou que não se pode dizer aos eleitores que se tem “muito respeito pelas suas preocupações”, mas ignorar a escolha que fizeram nas eleições. Será Pedro Passos Coelho o candidato mais transversal da direita nas próximas eleições presidenciais?

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.