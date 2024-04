Como se descodifica uma conta de electricidade? E como se forma o preço?

Numa factura de electricidade existem tarifas, taxas e impostos. O Manual de Economia ajuda a ler as várias fatias deste bolo que os consumidores pagam todos os meses.

Tarifa simples. Quilowatt hora. Factura electrónica. Consumo real. Horas de cheio e vazio. Taxa de exploração. Contribuição Audiovisual. A conta da electricidade é uma longa lista de conceitos densos e técnicos que, todos somados, definem o preço que os clientes das comercializadoras têm de pagar pela electricidade que consomem. O Manual de Economia tenta descodificá-los para ajudar os consumidores a tomarem decisões neste tema.

