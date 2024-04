Futebol de luxo e dez golos nos jogos da noite da Liga dos Campeões

Manchester City empata em Madrid com o Real e o Bayern consegue o mesmo resultado em Londres com o Arsenal.

Os quartos-de-final da Liga dos Campeões são uma promessa de bom futebol. Com oito equipas europeias de topo geralmente a chegarem a esta fase da prova, as probabilidades de se assistirem a grandes jogos é elevada. E, nesta terça-feira, a profecia cumpriu-se. Em Madrid, numa espécie de final antecipada, Real e Manchester City empataram a três golos, enquanto em Londres, o Arsenal também se ficou pela igualdade, mas desta feita “só” por dois golos.

Na capital espanhola, num jogo que colocava frente a frente os dois últimos campeões europeus de clubes e dois emblemas que se defrontaram nas duas últimas edições da prova – mas nas meias-finais – Real Madrid e Manchester City voltaram a defrontar-se. Desta vez, a “final antecipada” jogou-se nos “quartos” e as expectativas não foram frustradas.

Nos ingleses, Rúben Dias e Bernardo Silva foram titulares e o avançado inaugurou o marcador logo aos 2’, na marcação de um livre directo, aproveitando a má formação da barreira “merengue” - é o terceiro ano consecutivo que Bernardo Silva marca ao Real na prova dos milhões.

Mas o resultado não ficou por aí. Aliás, quando estavam cumpridos os primeiros 15 minutos já tinham sido marcados três golos: depois do golo do português, Camavinga e Rodrygo consumaram a primeira reviravolta do marcador da partida em dois minutos (embora o golo do francês tivesse sido atribuído a Rúben Dias, pelo facto de a bola ter desviado a sua trajectória no português).

Chegou melhor o Real ao intervalo, mas entrou melhor o City no segundo tempo. E num golo do outro mundo de Phill Foden, os ingleses empataram de novo o resultado e colocaram-se de seguida na frente, na segunda reviravolta no marcador do encontro, graças a outro grande golo do croata Gvardiol aos 71'.

Mas ainda havia tempo para o Real Madrid se recompor. Os espanhóis voltaram ao jogo e terminaram a partida por cima, repondo a igualdade em (mais um) grande golo, desta vez de Valverde, aos 79', fazendo com que os "merengues" continuem sem perder em casa esta temporada e os "citizens" a somarem 26 jogos consecutivos sem sentirem o sabor da derrota esta época.

Em Londres, no regresso do internacional inglês Harry Kane à capital inglesa, o avançado agora a jogar no Bayern Munique marcou o seu golo do costume (já leva 39 esta época em todas as competições) e ajudou os alemães a sacudirem um pouco a pressão dos maus resultados que têm somado na Bundesliga e a empatarem a dois golos.

O antigo avançado do Tottenham, converteu um penálti aos 32', que permitiu, nessa altura, consumar a reviravolta no resultado para os bávaros, depois de os actuais líderes da Liga inglesa terem inaugurado o marcador logo aos 12', por Bukayo Saka, naquele que era o primeiro jogo nos quartos-de-final da Liga dos Campeões dos "gunners" em 14 anos. Só que, seis minutos depois, Serge Gnabry trouxe o Bayern de volta ao jogo novamente.

A partida não terminaria sem que o Arsenal repusesse a igualdade, graças ao suplente Leandro Trossard (76'), mas o clube britânico não se livrou de um valente susto, quando viu Coman acertar num dos postes da baliza à guarda de David Raya, ao minuto 90.