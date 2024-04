Brasileiro Itamar Vieira Júnior na lista de finalistas do prémio Booker Internacional

O escritor brasileiro Itamar Vieira Júnior está entre os finalistas da edição deste ano do prémio Booker Internacional com Crooked Plow, a tradução para inglês de Torto Arado assinada por Johnny Lorenz, anunciou esta terça-feira a organização.

Os finalistas desta edição do prémio, que distingue uma obra literária traduzida para o inglês e publicada no Reino Unido ou na Irlanda, são também a argentina Selva Almada, com Not a River [que vai ser publicado com o título Não És Um Rio pela Dom Quixote no início do próximo ano], o coreano Hwang Sok-yong, com o livro Mater 2-10, a neerlandesa Jente Posthuma, com a obra What I'd Rather Not Think About, a alemã Jenny Erpenbeck, com Kairos, e a sueca Ia Genberg, com The Details [que vai ser publicado em Maio com o título Detalhes, pela Dom Quixote​].

O romance Torto Arado, obra de estreia de Itamar Vieira Júnior, venceu o Prémio Leya 2018, foi publicado em 2019 e conquistou os prémios Jabuti e Oceanos em 2020.

A selecção foi feita por um júri presidido pela apresentadora Eleanor Wachtel e composto pelo editor e tradutor Aaron Robertson, pelo escritor Romesh Gunesekera, pelo artista plástico William Kentridge e pela poeta Natalie Diaz.

Em comunicado, a presidente do júri afirmou que "estes livros carregam o peso do passado, ao mesmo tempo que se relacionam com as realidades actuais do racismo e da opressão, da violência global e do desastre ecológico".

"Alguns parecem intemporais com os seus relatos cuidados e vívidos das dinâmicas familiares, de amor e de ruptura, de trauma e de dor", acrescentou Wachtel.

Citado no mesmo texto, Itamar Vieira Júnior - o mais jovem da lista, aos 44 anos - explicou que escreveu Torto Arado por muitas razões, mas que se tivesse de escolher apenas uma seria a de levar até às páginas "o amor que os agricultores brasileiros sentem pela terra em si, pela terra do campo brasileiro".

A cerimónia de anúncio do vencedor vai acontecer no dia 21 de Maio, em Londres. O prémio de 50 mil libras é repartido, em partes iguais, pelo autor e pelo tradutor.