Depois de ter conta suspensa, António Costa volta ao X para contar a sua vida de “cidadão”

Depois de algumas horas com a conta suspensa, o ex-primeiro-ministro, António Costa, voltou à rede X (Twitter), para assinalar a sua participação "como cidadão" numa conferência em Cabo Verde, por videoconferência.

António Costa criou a sua conta ao final da tarde de domingo, depois de ter "descontinuado" de primeiro-ministro, e o insólito da sua primeira publicação gerou alguma desconfiança em torno da veracidade da conta, que entretanto o PÚBLICO já confirmou ser mesmo da autoria de António Costa. A rede social chegou mesmo a suspender a conta de António Costa, e como explicação dizia apenas que "suspende as contas que violam as Regras do X", o que deverá estar relacionado com o número de denúncias acumuladas pela conta por se acreditar tratar de uma conta falsa.

Na biografia que resume a sua conta nesta rede social, António Costa fez uma apresentação concisa: "Casado e pai, um filho e uma filha, dois cães e um periquito; fui advogado; militante do PS, fiz política a tempo inteiro, autarca e governante. Sigo cidadão".

Boa noite!

Descontinuei a conta @antoniocostapm. Agora continuarei a falar aqui como https://t.co/kRjL2LC8FZ novo caminho. pic.twitter.com/zzxKcxIxez — António Costa (@antoniolscosta) April 7, 2024

Para a sua primeira publicação, feita quase uma semana depois de deixar São Bento, Costa escolheu uma fotografia de uma escadaria do que parece ser um edifício em remodelações (não identificado). Como legenda, o ex-primeiro-ministro escreveu apenas: "Boa noite! Descontinuei a conta @antoniocostapm. Agora continuarei a falar aqui como cidadão. Um novo caminho."

A publicação gerou dezenas de comentários e partilhas, mas a fotografia e legenda fizeram questionar a veracidade da conta, o que causou a sua suspensão temporária (entretanto terminada).

À data de publicação deste artigo, António Costa tinha menos de 3100 seguidores (que não paravam de crescer). Para já, seguia apenas meia dúzia de contas, entre as quais estão a conta Portugal na UE, a conta da Presidência da República e meios de comunicação social. Para já, o Governo saiu do radar do ex-primeiro-ministro.

António Costa segue cidadão, de olhos postos na União Europeia, mas também em Belém, curiosamente os dois caminhos que vão sendo apontados como destino final da escadaria política que António Costa poderá ter pela frente.