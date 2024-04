Retomadas buscas para encontrar os dois desaparecidos no naufrágio perto de Tróia

Dos cinco tripulantes, apenas o timoneiro e proprietário da embarcação foi encontrado com vida. As buscas foram retomadas durante a manhã desta segunda-feira para se encontrarem os dois desaparecidos.

Recomeçaram as buscas para encontrar os dois desaparecidos no naufrágio de um barco no domingo perto de Tróia, Grândola. As operações retomaram pelas 07h30 desta segunda-feira, 8 de Março, disse à Lusa José Sousa Luís, porta-voz da Autoridade Marítima Portuguesa (AMN).

"As buscas já começaram. Para já temos o Navio da República Portuguesa (NRP) Viana do Castelo por mar, uma embarcação salva-vidas de Sesimbra, equipas da Polícia Marítima por terra e "drones" da AMN no ar", indicou o comandante José Sousa Luís, porta-voz da AMN e da Marinha Portuguesa.

As operações de busca de duas das cinco pessoas que seguiam a bordo da embarcação, que se afundou a cerca de milha e meia (aproximadamente três quilómetros) de Tróia, foram interrompidas pelas 20h30 de domingo e retomadas na manhã desta segunda-feira, pelas 07h30.

Seguiam cinco pessoas no barco, todas do sexo masculino. Duas foram encontradas sem vida e o proprietário e timoneiro da embarcação, de 62 anos, sobreviveu ao naufrágio. Dois dos tripulantes continuam desaparecidos. O naufrágio da embarcação terá acontecido por volta das 07h00 de domingo, mas a Polícia Marítima só recebeu o alerta às 10h05.

No domingo, o capitão do Porto de Setúbal, Serrano Augusto, que também é comandante local da Polícia Marítima, explicou, que o proprietário da embarcação terá sido surpreendido por um golpe de mar que, apesar das manobras efectuadas, se virou e afundou.

A bordo seguiam dois irmãos, de 21 e 23 anos, sendo um deles uma das vítimas mortais cujo corpo já foi encontrado, um homem com cerca de 40 anos e o seu filho, entre os 11 e os 13 anos, que também foi resgatado sem vida. Segundo o capitão do Porto de Setúbal, "são todos da zona de Grândola, moram na mesma rua" e iam à pesca de choco, mas apenas a criança tinha colete.