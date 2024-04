Podcast Canções de Abril. “Venho dizer-vos que não tenho medo”, cantou Luís Cília

Exílio. É um primeiro grito de resistência vindo do exterior, com letra de Manuel Alegre e música de Luís Cília: “Venho dizer-vos que não tenho medo/ a verdade é mais forte que as algemas". Exilado em Paris de 1964 a 1974 (a canção fez parte do seu primeiro disco, Portugal-Angola – Chants de Lutte), Luís Cília recorda aqui esses anos de canto e de luta.

O podcast Canções de Abril explora seis canções que ajudaram a fazer Abril, em conversas com quem lhes deu voz.

O jornalista Nuno Pacheco conversa com Luís Cília, Manuel Freire, Sérgio Godinho, Fernando Tordo, Paulo de Carvalho e Francisco Fanhais em seis episódios. Em cada um a canção é o mote para recordar os anos de canto e de luta, a censura e a perseguição.

