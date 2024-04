Selecção feminina de andebol apura-se para Europeu

A selecção portuguesa feminina de andebol apurou-se este domingo, pela segunda vez, para o Europeu, apesar de derrota por 25-22 na deslocação à República Checa, na sexta e última jornada do Grupo 3 de apuramento.

Em Plzen, as lusas, que ao intervalo venciam 10-13, permitiram que a República Checa operasse a reviravolta e terminasse com três golos de vantagem.

Apesar de derrota, Portugal garantiu o apuramento para a fase final do Europeu, que decorrerá na Áustria, Hungria e Suíça entre 28 de Novembro e 15 de Dezembro de 2024, repetindo o feito de 2008.

As lusas terminaram a "poule" no terceiro lugar, com quatro pontos, atrás dos Países Baixos, com 12, e República Checa, com oito, que se apuraram directamente, enquanto Portugal foi um dos quatro melhores terceiros.