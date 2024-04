Hurkacz vence Martínez e conquista Estoril Open

Número 10 do mundo impôs-se ao espanhol na primeira final em terra batida do tenista polaco.

O polaco Hubert Hurkacz, número 10 do ranking ATP e segundo cabeça de série do torneio, conquistou este domingo o Estoril Open ao vencer o espanhol Pedro Martínez (77.º do Mundo) em dois sets, com os parciais de 6-3 e 6-4, resolvidos ao fim de uma hora e 27 minutos.

Com três vitórias nos três confrontos anteriores com Martínez - em que apenas cedeu um set, em Monte Carlo, em 2022 -, Hurkacz não teve problemas para assumir o comando da partida com um break point logo no quarto jogo do primeiro set, que fechou tranquilamente, com 6-3, em 37 minutos.

Pedro Martínez vinha de uma série de nove triunfos, motivado pela vitória sobre o número 8 do ranking e campeão do torneio em 2023, mas acusou algum nervosismo, alimentado pela percentagem mais baixa de primeiros serviços, relativamente à média dos encontros anteriores, e por algumas duplas-faltas.

Hurkacz, por seu lado, mesmo fora do seu elemento natural, manteve o adversário em sentido com um jogo de pontos curtos, fortemente apoiado no serviço (somou mais 15 ases), em que não teve de enfrentar um único break point.

Resolvido o primeiro set, o polaco foi ainda mais contundente no início do segundo e quebrou o serviço de Pedro Martínez logo de entrada. O espanhol precisava de mais do que amorties para dobrar Hurkacz, que manteve a consistência indispensável para se sagrar vencedor e suceder a Casper Ruud como campeão do Estoril Open.

O polaco vai, assim, iniciar a semana como novo número 8 do mundo, enquanto Martínez ascendeu ao 60.º posto do ranking, imediatamente a seguir a Nuno Borges (58.º) e Andy Murray (59.º).