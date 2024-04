Encontro pela justiça climática saiu da urbe e quer alertar contra a “falsa transição energética”

No sábado à noite, o programa incluía a participação do Grupo de Teatro do Campo, com uma sátira ao processo pelo qual as populações do interior têm passado. “Antes era o sonho do petróleo, agora é a corrida ao ouro do lítio. Eles querem mandar a energia limpinha para as cidades e aqui deixar os cagalhotos todos”, ironizava uma das personagens. Esta energia, afirmam, tem pouco de “verde”: “Verde é a água depois da mineração, aquele verde leitoso, ecocida.”

O agricultor Nelson Gomes, presidente da Unidos em Defesa de Covas do Barroso, é peremptório: “Não podemos aceitar sermos sacrificados pela transição energética. Não se pode fazer uma transição sacrificando as pessoas que menos contribuíram para o problema.” Ao Azul, questiona o que é que o país vai ganhar com esta exploração, que pode pôr em risco fontes de “água da melhor qualidade do mundo”. “Projectos vêm, vão embora, e o que é que cá fica?”