Lisboa: marcha pelo clima no sábado com europeias no horizonte

Marcha parte da Praça Luís de Camões às 15h, no sábado. Organizações defendem que “os ultra ricos e empresas poluídoras” paguem a transição energética.

A plataforma Salvar o Clima convocou uma marcha pelo clima em Lisboa, para este sábado, para assinalar a importância das próximas eleições europeias no contexto da política da União Europeia para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa.

Nos próximos cinco anos “a maioria dos cortes nas emissões terão de acontecer e portanto quase todas as políticas públicas pela justiça climática precisam de ser alcançadas”, lê-se no comunicado sobre a marcha, assinado pela plataforma, que reúne mais de 20 organizações, como a Academia Cidadã, a Climáximo, os Empregos para o Clima, a Frente Grisalha pelo Clima, a Habita, o Partido Ecologista “Os Verdes”, a Plataforma Troca, a Quercus, a Sciaena, o SOS Quinta dos Ingleses, entre outros.

A marcha apresenta-se com seis reivindicações: uma transição justa, o custo da transição energética ser pago pelos “ultra-ricos e empresas poluidoras”, a energia produzida a partir de fontes renováveis ser “um bem público e acessível”, o fim da dívida do Sul global, o fim dos subsídios à indústria ligada aos combustíveis fósseis e o fim da publicidade das empresas de combustíveis fósseis.

“Somos nós, o povo, que fazemos o futuro. Ou continuamos no rumo para o inferno climático, ou lideramos uma mudança por justiça climática”, lê-se na convocatória para a marcha no site da plataforma.

O evento vai decorrer a partir das 15h, na praça Luís de Camões, e faz parte de uma convocatória europeia com dezenas de manifestações em países como Espanha, Itália, Alemanha, França, Dinamarca, Finlândia, Suécia, Áustria, Holanda e República Checa.