Atleta de 58 anos morre durante prova de trail running em Melgaço

Um atleta de 58 anos morreu este sábado quando participava numa prova de trail running em Melgaço, a contar para o campeonato nacional, confirmou o presidente da associação portuguesa da modalidade.

O atleta “foi prontamente assistido porque foi numa zona onde tinha meios de socorro perto. Estava aparentemente em paragem cardiorrespiratória, foram tentadas manobras de reanimação, mas não foi possível reverter o seu estado”, adiantou Rui Pinho à agência Lusa.

Segundo referiu o presidente da Associação de Trail Running de Portugal (ATRP), a vítima era atleta federado, tinha seguro e o exame médico-desportivo em dia e era habitual praticante desta modalidade.

“Tinha ranking suficiente para ir à prova do Campeonato Nacional e era um atleta experimentado”, disse ainda Rui Pinho, ao adiantar que a vítima foi encontrada por um bombeiro, que integrava as equipas que acompanham de mota os participantes durante a prova.

“Era um dos atletas da parte de trás do pelotão e já havia poucos atletas nos trilhos” quando foi encontrado já numa altura em que a prova no final, adiantou.

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), a Associação de Trail Running de Portugal e o Município de Melgaço manifestaram “profundo pesar” pelo falecimento do atleta durante a sua participação no Campeonato Nacional de Trail.

À família e aos amigos do atleta, a FPA, a ATRP e o Município de Melgaço endereçaram as “mais sinceras condolências”. A prova contou com cerca de 400 participantes.