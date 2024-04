Actualize-se o ditado para “maior cego é aquele que não quer sentir”. Porque no rafting de Arouca também há descidas para cegos e, quando as águas não se vêem, a tensão é maior – e a emoção também.

Na viagem de autocarro entre a vila de Arouca e a praia fluvial do Areinho, falou-se do FC Porto, com uma lição teórica sobre goalball, e cantou-se Michael Jackson e Queen. “If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on…”.