Juan Ayuso vence 63.ª edição da Volta ao País Basco

Espanhol terminou a última etapa na segunda posição, com o mesmo tempo do vencedor, o compatriota Carlos Rodríguez.

O espanhol Juan Ayuso (UAE Emirates) venceu neste sábado a Volta ao País Basco em bicicleta, sucedendo no historial ao dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike), vítima de um grave acidente na edição deste ano.

Após os 137,8 quilómetros da sexta e última etapa, com partida e chegada em Eibar, Ayuso capitalizou a fuga empreendida na subida ao alto Urkaregi, a 16 quilómetros da meta, para terminar a tirada na segunda posição, com o mesmo tempo do vencedor, o seu compatriota Carlos Rodríguez (INEOS).

Os dois terminaram a etapa "rainha" em 3h37m14s, com uma vantagem de 41 segundos sobre o dinamarquês Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), que defendia a liderança e foi incapaz de acompanhar os fugitivos, e o também espanhol Marc Soler (UAE Emirates).

Desta forma, o jovem catalão Ayuso, de 21 anos, sagrou-se vencedor da 63.ª edição da corrida basca, com 42 segundos de diferença sobre o andaluz Rodríguez, segundo classificado, e 43 sobre Skjelmose, terceiro.

O português Nelson Oliveira (Movistar) terminou a corrida no 34.º lugar, a 7m42s do vencedor, depois de neste sábado ter sido 47.º na etapa, a 6m16s.

A edição de 2023 da Volta ao País Basco fica marcada pelas quedas, nomeadamente a ocorrida na quinta-feira, que vitimou Vingegaard, vencedor da Volta a França em 2022 e 2023, o esloveno Primoz Roglic (BORA-hansgrohe), que liderava a corrida, o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) e o australiano Jay Vine (UAE Emirates), mas também na sexta, afectando o espanhol Mikel Landa (Soudal Quick-Step).