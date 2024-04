FC Porto vence na Luz e está nas meias-finais da Taça de andebol

Jogo empolgante só ficou decidido no prolongamento. Póvoa Andebol também já garantiu um lugar na próxima fase.

O FC Porto ganhou neste sábado o clássico dos quartos-de-final da Taça de Portugal de andebol, impondo-se ao Benfica no pavilhão da Luz, em Lisboa, por 37-39, após prolongamento.

Nas meias-finais da prova, os “dragões” juntam-se ao Póvoa Andebol (ganhou em casa do Vitória, em Guimarães, por 28-31) e aos vencedores do Belenenses-Santo Tirso (começa às 20h30) e do Marítimo-Sporting, marcado para quarta-feira.