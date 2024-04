Direito conquista Supertaça de râguebi pela 12.ª vez

O Direito conquistou neste sábado, pela 12.ª vez, a Supertaça de râguebi, ao vencer o CDUL por 39-6, na decisão do troféu de 2023-24, num jogo que contou também para a 17.ª jornada da Divisão de Honra do Nacional.

Os "advogados" já venciam por 17-3 ao intervalo, com ensaios de Duarte Torgal (18 minutos) e João Granate (24), e aumentaram a vantagem no segundo tempo com toques de meta de Duarte Portela (57), Duarte Diniz (74) e Vasco Fragoso Mendes (77), quatro dos quais transformados por Manuel Vareiro, que somou ainda duas penalidades (3 e 55).

Com este triunfo, no Centro de Alto Rendimento (CAR) do Jamor, em Oeiras, o Direito eleva para 12 o total de troféus conquistados e distancia-se do Belenenses, vencedor nas últimas duas edições, que detém sete títulos, enquanto o CDUL continua com três em 35 edições.

A Supertaça de râguebi, tradicionalmente disputada no feriado de 5 de Outubro, foi este ano adiada, uma vez que, nessa data, a selecção portuguesa encontrava-se em França a disputar o Campeonato do Mundo 2023.