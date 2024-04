Um mês de petiscos e vinhos do Tejo a preços especiais em Santarém

São 27 os bares e restaurantes de Santarém que aderem ao “Petiscos & Vinhos do Tejo”, evento gastronómico com curadoria do chef Rodrigo Castelo, recém-galardoado com uma Estrela Michelin.

A quarta edição do evento “Petiscos & Vinhos do Tejo” acontece entre 5 de Abril e 5 de Maio, com 27 bares e restaurantes do centro urbano de Santarém a servir petiscos com curadoria do chef Rodrigo Castelo e um copo de vinho da região do Tejo pelo preço de 10 euros.

A Câmara Municipal de Santarém, como forma de promover o enoturismo na região, irá também, durante este período, distribuir quatro mil vouchers de 50% de desconto nos petiscos e vinhos, que podem ser levantados no posto de turismo – os vouchers têm o valor real de 10 euros, mas pressupõem o pagamento antecipado de 5 euros.

Num comunicado enviado à imprensa, João Teixeira Leite, vice-presidente da câmara, salienta a importância da gastronomia local, “um sector muito relevante para o turismo” e “fundamental para a economia da região”. Orgulha-se ainda o autarca do papel do chef ribatejano Rodrigo Castelo, que em Fevereiro conquistou pela primeira vez uma estrela Michelin com o seu restaurante Ó Balcão, em Santarém, nessa mesma promoção.

“O evento que agora apresentamos, o ‘Petiscos & Vinhos do Tejo’, é mais uma das iniciativas que, com a curadoria do chef Rodrigo Castelo, tem chamado a Santarém centenas de pessoas, que vêm não só pela nossa gastronomia, mas por tudo o que a região tem para oferecer”, destaca o vice-presidente. “No ano da 43.ª edição do Festival Nacional de Gastronomia de Santarém, que já estamos a preparar [acontece entre 25 Outubro a 3 de Novembro], a cidade é já uma referência nacional a nível gastronómico, com restaurantes de grande qualidade e produtos locais que nos deixam orgulhosos e que permitem caminhar no sentido de uma actividade cada vez mais sustentável, o que é possível, tal como o chef Rodrigo Castelo nos tem vindo a mostrar.”

A sustentabilidade a que se refere é a do restaurante Ó Balcão, também galardoado com a Estrela Verde nos prémios Michelin deste ano, uma distinção para as práticas na restauração mais amigas do ambiente.

Durante o Petiscos & Vinhos do Tejo, serão 27 os restaurantes e bares aderentes: A Burguesita, A Caravela, A Grelha, BlackFrog, Bom Garfo, Casa dos Torricados, Casa Lusitana, Central, Cervejaria Mística, Di Gusto, Dois Petiscos, Dom Nunes, Dom Papinhas, Eva, Flor do Ribatejo, Galinha da Vizinha, Giullieta Pizza & Gelato, Loja das Tradições, Luís dos Leitões, No Corte, O Brazão, O Torgal, Pátio da Graça, Taberna & Mercearia Sebastião, Taberna do Quinzena 1 e Tascá.

Está também disponível um passaporte, a “Rota do Petisco & Vinhos do Tejo” para incentivar o público a visitar o maior número de espaços. “Os primeiros 15 participantes que visitarem dez restaurantes serão premiados com três garrafas de vinho do Tejo – um branco, um tinto e um rosé.”