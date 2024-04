Anunciação

A São com medo. A São a pensar que as insónias que recentemente se repetiam lhe estariam a anunciar qualquer coisa, como faziam os anjos da Alexandra, é isso, pensou ela, talvez as insónias sejam anjos a abanarem-me para que me levante, para que faça qualquer coisa, pode ser que toda esta inquietação nocturna sejam os mensageiros de Deus a cutucar-me, a agarrarem-me pelos ombros, acorda, São, acorda, São, não te deixes dormir, dizem com a sua voz silenciosa, são um despertador para coisas que não sabemos estarem a acontecer, mas estão, ou se não estão a acontecer, estão quase, também antes da derrocada do asilo não conseguia dormir, sempre achei que fosse por causa da tempestade, por causa dessa maldita água em todas as suas formas, do mar, da chuva, da torneira, do poço, que leva tudo o que me importa, levou-me a minha mãe, levou-me a melhor amiga, levou-me o meu único brinquedo, levou-me o marido, transformou-me em órfã e em viúva. A água não avisa nada, eu é que fico nervosa quando chove, quando vejo o mar, e depois não durmo, mas é diferente disto, completamente diferente, os anjos são bons, eu acho que são bons, dizem-me acorda, São, não te deixes dormir que temos uma coisa a anunciar-te, assim como o que se passou com a Virgem, uma insónia disse-lhe que estava grávida, mas enfim, não é isso que quero dizer, que pretensão a minha, a mim nenhuma insónia me dirá tal coisa, não só porque já entrei na menopausa, mas porque se isso acontecesse seria um milagre maior do que o da Virgem, pois não só não me deitei com homem nenhum nos últimos anos, como se ajuntaria um milagre semelhante ao de Sara, mulher de Abraão, que deu à luz quando já não tinha idade; além disso não sou pessoa a quem milagres acontecem, sou mais de perder o que importa, sou de azares e lágrimas. A São foi até à sala para ligar para casa da Alexandra. Pousou a mão no telefone. Deteve-se. Será que a Ana está grávida? Não pode ser, se estivesse e fosse para os anjos anunciarem alguma coisa, anunciavam-no a ela que é parte directamente interessada. De resto, para me informarem a mim, não é preciso anjos e insónias, se ela tivesse alguma coisa a anunciar, anunciava ela própria. Temos telefones.<_o3a_p>

