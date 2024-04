Las Rozas está a arder?

1. Las Rozas de Madrid é um município da Espanha na província e comunidade autónoma de Madrid. Aí se situa a Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede da Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

2. Luis Rubiales era presidente da RFEF aquando da vitória da selecção feminina de Espanha no Mundial de futebol. Nesse momento, Agosto do não passado, como é do conhecimento público, Luis Rubiales beijou na boca Jenni Hermoso, de forma não consentida. Por esse acto de agressão sexual, Rubiales foi sancionado pela FIFA e pelo TAD espanhol (Tribunal Administrativo do Desporto).

Agora, o Ministério Fiscal (Ministério Público) veio a apresentar acusação em que avança com dois anos e meio de prisão e a aplicação de sanções acessórias, por agressão sexual e coacção. Paralelamente, existem também outros arguidos, como o ex-treinador da selecção feminina de futebol de Espanha, Jorge Vilda, o antigo diretor de marketing da RFEF Rubén Rivera e o director da selecção masculina, Albert Luque.

3. Com a “queda” do presidente Rubiales, instalou-se na RFEF um clima provisório com uma comissão de gestão, que deveria iniciar os procedimentos com vista a um acto eleitoral para o cargo de presidente. De acordo com o TAD: "Así las cosas, de una mera lectura del art. 31.8 de los Estatutos resulta que su función principal (y única normativamente reconocida) es la de convocar elecciones para proveer exclusivamente al cargo de presidente. Ninguna otra función se le atribuye en dicho precepto y ninguna otra puede inferirse de los Estatutos de la RFEF".”

4. Segundo as notícias, e após várias peripécias em redor deste tema, veio, recentemente, o Consejo Superior de Deportes, presidido por José Manuel Uribes, endereçar ao TAD uma solicitação de abertura de procedimento disciplinar, por eventual infracção muito grave prevista na Ley del Deporte, relacionada com o “incumplimiento de los acuerdos de la asamblea general, así como de los reglamentos electorales y demás disposiciones estatutarias o reglamentarias".

5. Segue-se a investigação policial e judiciária, tendo por objecto eventuais irregularidades nos contratos dos últimos cinco anos na RFEF, com pessoas detidas e Rubiales novamente em causa.

6. Uribes, ou seja, os poderes públicos espanhóis, navegam à vista. Uribes declarou-se disponível para uma intervenção conjunta com a FIFA, na RFEF, escassos dias após ter afastado uma eventual intervenção na RFEF. Conhece-se, agora, pelo noticiado em Espanha, que a FIFA e a UEFA requereram informação detalhada à RFEF, respeitante à investigação judicial de que é objecto.

7. Os exactos termos com que terminará este incêndio não são, neste momento, possíveis de estabelecer. Todavia, a actual realidade espanhola constitui um bom exemplo da dupla parentalidade em que vive uma federação nacional, ainda por cima num país em que o desporto vive (ainda) um grau elevado de intervenção pública. Existem, pois, dois corpos de bombeiros. Um, o do Estado, aqui presente pelo Consejo Superior de Deportes; o outro, das organizações desportivas internacionais que moldam o futebol mundial e europeu, a FIFA e a UEFA. Uma coisa é certa: de uma ou outra forma, as operações de rescaldo serão levadas a cabo por ambos os corpos de bombeiros.

josemeirim@gmail.com