Portugal entra a vencer na qualificação para o Euro 2025 feminino

A selecção portuguesa feminina de futebol arrancou nesta sexta-feira da melhor forma a fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2025, ao vencer em casa a Bósnia-Herzegovina, por 3-0, na primeira jornada do Grupo B3.

No Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, Carole Costa (28 minutos), Sliskovic (45'+4'), na própria baliza, e Diana Silva (62') marcaram os golos de Portugal, que lidera o grupo, com três pontos, mais dois que Irlanda do Norte e Malta, que também nesta sexta-feira empataram 0-0, enquanto as bósnias estão na última posição, sem pontos.

Portugal, que procura a sua terceira presença num Europeu, depois de 2017 e 2022, volta a jogar na terça-feira, na visita a Malta, em jogo da segunda jornada da "poule", agendado para as 17h30 (hora em Lisboa).