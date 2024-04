Nuno Borges eliminado e Estoril Open fica sem portugueses

Nuno Borges foi nesta sexta-feira eliminado nos quartos-de-final do Estoril Open em ténis, ao perder com o chileno Cristian Garín, em dois sets.

A estrear-se nos quartos-de-final no Clube de Ténis do Estoril, o número um nacional e 62.º do ranking mundial foi batido por Garín, 112.º, por 6-2 e 7-6 (7-3), em duas horas e 10 minutos.

Nas meias-finais, o chileno, que chegou a ser 17.º do mundo, vai defrontar o polaco Hubert Hurkacz (10.º), que venceu o "qualifier" espanhol Pablo Llamas Ruiz (152.º).