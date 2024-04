Concurso para Artes Visuais da DGArtes apoia 94 projectos com 2,33 milhões de euros

A Direcção-Geral das Artes (DGArtes) vai apoiar 94 candidaturas, no concurso de apoio a projectos para Artes Visuais, com 2,33 milhões de euros, anunciou esta sexta-feira aquela entidade. Os resultados, que só serão definitivos após decorrer um período de audiência de interessados, foram já comunicados aos candidatos, de acordo com a DGArtes, em comunicado.

Dos 94 projectos seleccionados para apoio, nos domínios de Criação, Programação e Edição, 54 são da área das artes plásticas, 16 de fotografia, 12 de novos media, sete de arquitectura e cinco de design.

Os projectos de artes plásticas serão apoiados com 1,34 milhões de euros, os de fotografia com 330 mil euros, os de novos media com 350 mil euros, os de arquitectura com 185 mil euros e os de design com 125 mil euros.

Em termos geográficos, dos 94 projectos, 33 são da região Norte, 12 da região Centro, 36 da Área Metropolitana de Lisboa, seis do Alentejo, três do Algarve, dois da Região Autónoma dos Açores e outros dois da Região Autónoma da Madeira.

A DGArtes destaca, entre os objectivos estratégicos do concurso, "o incentivo de projectos dinamizadores do sector, nomeadamente na relação dos artistas e curadores com entidades/espaços integradas na Rede Portuguesa de Arte Contemporânea, e o estímulo da diversidade cultural, promovendo projectos artísticos de criadores e intérpretes com distintos perfis e origens, incluindo portugueses ciganos, imigrantes e seus descendentes, e pessoas refugiadas".

As candidaturas do concurso de apoio a projectos na área da Artes Visuais decorreram entre 30 de Outubro e 12 de Dezembro do ano passado.

Em 28 de Março, a Plateia - Associação de Profissionais das Artes Cénicas instou a DGArtes a "esclarecer" a data de divulgação dos resultados dos programas de apoio a projectos, avisando para "o prejuízo causado pelo persistente atraso da sua divulgação".

O Programa de Apoio a Projectos da DGArtes, a concretizar este ano e que inclui seis concursos, dispõe de 13,35 milhões de euros. A dotação no ano passado, e que teve os concursos anunciados em Dezembro de 2022, foi de 9,25 milhões de euros para as diferentes áreas, nomeadamente Artes Visuais, Criação - abrangendo artes performativas, cruzamento disciplinar e artes de rua -, Programação, Internacionalização e Procedimento Simplificado.

O reforço financeiro para o Programa de Apoios a Projectos de 2023 foi anunciado depois de serem conhecidos os resultados dos concursos de 2022, nos quais centenas de candidaturas ficaram de fora por falta de verbas disponíveis, embora tenham sido consideradas elegíveis pelos júris.

As estruturas representativas das artes têm alertado diversas vezes para o subfinanciamento dos concursos da DGArtes no programa de apoio a projectos.