Castelo Branco vai ter “nova” praia fluvial de Almaceda

A Câmara Municipal de Castelo Branco vai investir cerca de 452 mil euros na requalificação da área de apoio à praia fluvial de Almaceda, financiamento que surge no âmbito da Linha + Interior Turismo.

"O projecto terá um significativo impacto na promoção do concelho e da região, e na divulgação do seu património natural, sendo um factor de fortalecimento da coesão social, da criação de emprego e de crescimento económico por via da atractividade turística do território e da sustentabilidade ambiental", justificou a Câmara Municipal.

O município de Castelo Branco apresentou a candidatura deste projecto em Dezembro de 2023, no âmbito da Linha + Interior Turismo, Aviso Específico de Concurso Regenerar Territórios - Incêndios 2023.

O projecto inclui a criação de vídeo com conteúdos pedagógicos para garantir a protecção das pessoas e a preservação dos bens em caso de incêndio no local.

Segundo a autarquia, este recurso "será criado também para sensibilizar os residentes e os turistas para a importância da preservação do espaço e adopção de comportamentos seguros que minimizam o risco de incêndio".

A intervenção tem como objectivo principal requalificar a envolvente da praia fluvial de Almaceda, criando uma estrutura de apoio, maximizando as potencialidades turísticas do local.

Esta obra visa ainda tornar a margem da ribeira acessível a pessoas com mobilidade condicionada, bem como melhorar as condições de acesso.

"De modo a preservar e a valorizar as características identitárias da praia fluvial de Almaceda, o projecto concebeu uma estratégia de recuperação de um edificado que outrora foi um lagar de azeite, mantendo a fachada e características arquitectónicas representativas da região, bem como os diversos elementos de pedra identitários, as mós, prensas e engenho de água, no intuito de preservar e valorizar a memória local", sintetizou a autarquia.

Simultaneamente, realçou que neste projecto sai reforçada a estratégia local de defesa do território no âmbito da gestão de riscos associados a eventos climáticos extremos, designadamente os incêndios florestais.