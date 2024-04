Ténis: Arábia Saudita vai receber WTA Finals entre 2024 e 2026

A Arábia Saudita vai acolher as WTA Finals entre 2024 e 2026, uma competição que reúne as oito melhores jogadoras da temporada, anunciou nesta quinta-feira a entidade que gere o circuito profissional feminino de ténis.

A competição será disputada em Riade nos próximos três anos, com a edição de 2024 agendada para o período de 2 a 9 de Novembro, reunindo as oito melhores jogadoras em singulares e as oito melhores duplas.

Este acordo, entre a WTA e a Federação Saudita de Ténis, prevê um aumento nos prémios monetários para 15,5 milhões de dólares (cerca de 14,3 milhões de euros), uma subida de 70% em relação a 2023.

"O acordo com a Federação Saudita de Ténis oferecerá um prémio monetário recorde de 15,25 milhões de dólares nas WTA Finals em 2024, com novos aumentos em 2025 e 2026. A parceria também apoiará um investimento mais amplo no desenvolvimento e crescimento futuros do ténis feminino. A escolha de Riade para acolher as WTA Finals baseia-se na presença da WTA no Médio Oriente há mais de 20 anos", refere o organismo, em comunicado.

O director executivo da WTA, Steve Simon, afirmou que está consciente de que o investimento no desporto por parte da Arábia Saudita "provoca fortes opiniões por parte das pessoas".

"Partilhámos as preocupações em torno dos direitos das mulheres e dos direitos LGBTQ+ no Reino da Arábia Saudita. A nossa atenção centra-se na forma como desenvolvemos o ténis feminino em benefício de todas as pessoas envolvidas no jogo. A realidade é que somos verdadeiramente uma digressão global, um negócio global. Actualmente, temos jogadoras de mais de 90 países, temos mais de 90 eventos. Participamos em muitos países que têm culturas e sistemas de valores diferentes", afirmou, citado pela agência Associated Press.