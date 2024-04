Nuno Borges avança para os quartos-de-final no Estoril

Nuno Borges entrou no Estoril Open 2024 com um grande susto, a sentir o perigo perante um adversário menos cotado, mas recompôs-se a tempo. E nesta quinta-feira, como diria uma personagem de uma famosa série de televisão, ele nunca esteve em perigo, ele foi o perigo. Em apenas dois sets, o n.º 1 português afastou um dos tenistas mais cotados do torneio, o italiano Lorenzo Musetti (terceiro cabeça-de-série, 24.º do ranking ATP), e avançou para os quartos-de-final do torneio, em singulares, pela primeira vez na sua carreira.

Depois da sua terceira vitória frente a um top 30 mundial, Borges já sabe quem terá pela frente na próxima ronda. Será o chileno Cristian Garin (nesta sexta-feira, a partir das 14h), que também abateu um dos favoritos, o francês Arthur Fils (que tinha eliminado João Sousa), em três sets (6-2, 4-6 e 4-6). O sul-americano já esteve melhor do que está agora – em Setembro de 2021 chegou a estar em 17.º, mas apresentou-se no Estoril fora do top 100, em 121.º. Será a primeira vez que Borges, 62.º do mundo, defronta o tenista chileno, que, entre 2019 e 2021, venceu cinco torneios do ATP World Tour, todos em terra batida.

Depois de um dia em que o Estoril Open perdera três tenistas da casa (João Sousa, Henrique Rocha e Jaime Faria), Nuno Borges apresentava-se no corte central como o único português ainda em prova. Depois do tal susto contra Lucas Pouille (que, nos seus melhores tempos, esteve no top 10), Borges teria pela frente um especialista na superfície que há não muito tempo batera Novak Djokovic. O português não era o favorito, mas conseguiu equilíbrio total frente ao italiano e levou o primeiro set para tie-break, de onde sairia vencedor.

O português manteve o jogo do seu lado no segundo set, conseguindo quebrar o serviço de Musetti logo no segundo jogo, não permitindo que o italiano lhe fizesse o mesmo e segurando a vantagem até ao final, com uma exibição dominante. Esta já está a ser a sua melhor participação de sempre no quadro de singulares do Estoril Open – o melhor que conseguiu em três participações foi chegar duas vezes aos “oitavos”. Mas, no quadro de pares, já foi bem mais longe que isso, vencedor em 2022.

O tenista maiato reconhece que o jogo da primeira ronda com Pouille o ajudou no confronto com Musetti. "Acho que precisava daquela experiência, não precisava de ter sido tão apertado e com tanta dificuldade, pelo menos do meu lado. Este foi um jogo totalmente diferente. Consegui fazer mais o meu jogo e consegui competir mais com o meu adversário e não estar só a tentar lutar comigo mesmo. Consegui fazer um bom jogo, tentar dificultar ao máximo a tarefa dele. Senti que, nos momentos decisivos, estive muito bem. Estou muito feliz", assinalou Borges, citado pela agência Lusa.

Este não foi, de facto, um bom dia para os cabeças-de-série no Estoril Open. Para além de Musetti e Fils, também Gael Monfils (n.º 7 no torneio) caiu na segunda ronda, derrotado em três sets pelo húngaro Marton Fucsovics (6-1, 1-6 e 5-7). No último encontro da jornada, depois de dois sets sem história, foi na decisão que as coisas se equilibraram.

Monfils chegou a ter dois pontos para fechar o encontro, mas seria o húngaro a quebrar-lhe o serviço, marcando encontro nos “quartos” com Casper Ruud, o único cabeça-de-série a “sobreviver” ao dia – o norueguês, n.º 8 do mundo, entrou em acção no torneio com uma vitória fácil sobre o neerlandês Botic van de Zandschulp por 6-1 e 6-2.