A elite do ciclismo mundial foi ao chão e ficou com ferimentos graves

Uma queda a envolver, entre outros, Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe), Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) e Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), deixou o pelotão internacional em choque. Na quarta etapa da Volta ao País Basco, a 35,9km da meta, numa descida feita a alta velocidade, a elite do ciclismo saiu da estrada e foi ao chão, numa zona com algumas rochas e uma vala junto ao asfalto, sofrendo ferimentos graves.

Jonas Vingegaard, actual vencedor da Volta a França, ficou muito mal tratado e acabou mesmo por ser transportado de ambulância após o acidente, deixando o local de maca, com um colar cervical e necessitando de assistência respiratória​.

Também Evenepoel e Roglic foram transportados para o hospital, o mesmo sucedendo com o australiano Jay Vine (UAE), outro dos envolvidos, que ficou imóvel no chão durante muito tempo, sendo depois assistido pelos serviços de emergência.​ Roglic, vencedor da Volta a Itália na época passada e que já tinha sofrido uma queda esta quarta-feira, abandonou a prova basca, assim como Remco Evenepoel, ex-campeão do mundo, que se suspeita ter fracturado a clavícula.

A queda, presumivelmente, terá sido gerada por causa do piso escorregadio, pois antes desta queda colectiva e que envolveu um total de 12 ciclistas do pelotão, um dos ciclistas que seguiam em fuga também tinha ido ao chão no mesmo local.

Nas imagens televisivas aéreas é possível perceber que o descalabro começou quando Remco Evenepoel não foi capaz de manter a bicicleta na estrada e seguiu em frente, evitando de forma quase milagrosa umas rochas e umas árvores, acabando por se deter uns metros mais à frente.

Nessas mesmas imagens é possível ver que, uns metros mais atrás, também Vingegaard saiu da estrada, não tendo, contudo, a mesma sorte que Evenepoel, embatendo com o corpo no cimento de uma vala de escoamento de águas pluviais.