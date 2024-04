Futuro do SNS com Montenegro terá passar por “abrir o SNS à colaboração dos privados”

A lidar com uma série de problemas, como a falta de pessoal e de recursos, o antigo ministro da Saúde do primeiro Governo de António Costa, Adalberto Campos Fernandes, defende uma abertura do Serviço Nacional de Saúde aos privados. O antigo governante socialista acredita que o Hospital de Loures "é o exemplo" de como estragar uma PPP que "funcionava bem". Neste episódio ouvimos as expectativas de Adalberto Campos Fernandes face à pasta da saúde no Governo de Luís Montenegro.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, ou noutras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.