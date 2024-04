Autor do símbolo do Governo diz que mudança de logo é “ideológica e estratégica”

O designer Eduardo Aires, autor do símbolo da República Portuguesa que esteve em vigor até esta terça-feira, considera que a decisão de mudança do novo logo é “em parte ideológica e em parte estratégica”. E explica porquê: “É estratégica e interessa à AD, porque acentua a demarcação simbólica em relação ao PS, e capta eleitorado flutuante ao Chega. Mas nesse processo é cega. Não reconhece nem está minimamente interessada em conhecer. Desvaloriza, desconsidera e deita fora o bebé com a água do banho.”

