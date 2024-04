Politécnico de Castelo Branco vai ter programa de saúde mental e bem-estar

O projecto vai reforçar o serviço de saúde mental e de bem-estar neste politécnico, com consultas com psicólogos e médicos para atender às necessidades da comunidade académica e integrar estudantes.

O Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) garantiu um financiamento de 160 mil euros para a implementação de um programa de saúde mental e de bem-estar dirigido à comunidade académica.

"Os diversos níveis de intervenção e de acções do Projecto ALL IN — INteragir, INtegrar e INcluir possibilitarão, não apenas uma divulgação mais ampla e eficaz de informações relacionadas com a saúde mental, mas também a implementação de medidas de resposta rápida para lidar com as perturbações mentais mais frequentes e recorrentes no Instituto Politécnico de Castelo Branco", explicou a instituição.

O projecto permite reforçar o serviço de saúde mental e de bem-estar do IPCB com mais recursos humanos, nomeadamente psicólogo, estagiários de psicologia e consultas com médico de clínica geral e familiar, no sentido de atender às necessidades da comunidade académica, bem como apoiar a integração dos estudantes.

O financiamento, no valor de 160 mil euros, surge no âmbito de uma candidatura apresentada ao Programa de Promoção da Saúde Mental no Ensino Superior, da Direcção-Geral do Ensino Superior (DGES).

O ALL IN — INteragir, INtegrar e INcluir contempla quatro níveis de intervenção diferentes, sendo as intervenções de nível um dirigidas a toda a comunidade académica do IPCB. Esta intervenção aborda os principais temas e preocupações recorrentes de saúde mental, através da realização de sessões multidisciplinares, dinamizadas pelo Gabinete de Apoio Psicológico (GAP) do IPCB, e também com o apoio de outros serviços de saúde e estruturas de apoio.

A intervenção de nível dois pressupõe a criação do "Café ALL YOU", um espaço digital de convívio e interacção, aberto a toda a comunidade que pretende promover experiências entre estudantes que enfrentam ou superaram problemas de saúde mental. Com o apoio do GAP e do Gabinete de Apoio ao Estudante com Necessidades Educativas Especiais (GNAEE) do IPCB, esta iniciativa vai também permitir a identificação de casos de perturbações mentais que devam ser encaminhados.

As intervenções de nível três e quatro contemplam a implementação de mecanismos e de respostas rápidas terapêuticas às perturbações mentais mais comuns, tais como ansiedade e perturbações depressivas, não só através da dinamização de consultas individualizadas e em grupo, no GAP do IPCB, como também disponibilizando consultas com profissionais de saúde especializados.

O IPCB pretende ainda estreitar a comunicação com os Serviços de Psiquiatria e de Saúde Mental já existentes, estabelecendo itinerários específicos de referenciação.