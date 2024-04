A despedida de João Sousa acabou na primeira ronda

Melhor tenista português de sempre foi eliminado por Arthur Fils no Estoril Open, naquele que foi o último jogo de singulares da sua carreira. Ainda vai jogar no quadro de pares.

Há cerca de um mês, João Sousa anunciou a sua despedida. O Estoril Open 2024 seria o seu último torneio como tenista profissional porque “os últimos tempos foram muito difíceis” para ele, uma luta diária contra as lesões e contra o cansaço. Havia uma aura de despedida ao início da tarde do corte central para o confronto com o jovem francês Arthur Fils, mas o melhor tenista português de sempre queria desafiar as espectativas e adiar o fim por mais uns dias e, quem sabe, continuar a fazê-lo até à final, como tinha feito em 2018. Sousa apresentou-se fresco, leve e confiante, mas Fils, 16 anos mais novo, não deixou o tenista de Guimarães prolongar a sua despedida.

O último jogo de singulares da carreira de João Sousa durou menos de duas horas e não foi além dos dois sets, ambos favoráveis ao francês n.º 37 do ranking ATP e quinto cabeça-de-série no torneio – 7-5 e 6-4. Alimentado por um público que nunca deixou de estar do seu lado, Sousa chegou a dar a sensação de poder desafiar Fils, um dos mais promissores tenistas da actualidade, sobretudo num primeiro set que foi muito equilibrado. Mas o francês treinado por Sergi Bruguera acabaria por se impor com mais facilidade no segundo parcial.

Depois de chegarem ao 2-2, em que ambos conquistaram os seus dois primeiros jogos de serviço, Fils fez um break para ficar em vantagem no primeiro set, mas Sousa fez o contra-break logo a seguir e nivelou o encontro. A igualdade manteve-se até aos 5-5, altura em que o francês voltou a quebrar o serviço do português e, depois, fechou o primeiro set na primeira oportunidade que teve.

O português voltou a entrar bem no segundo parcial, mas começou a sentir mais dificuldades em segurar o seu jogo de serviço, sem nunca colocar em causa o serviço do francês – não teve nenhum ponto de break no segundo parcial. Fils acabaria por conseguir novo break para fazer 3-2 e já não permitiu ao português responder, ficando com o segundo set e com o jogo – não acompanhou o triunfo com festa por respeito ao adversário que se estava a despedir.

Este foi a última partida de singulares de João Sousa, mas ele ainda terá nesta quarta-feira mais uma partida no quadro de pares, tendo o brasileiro João Fonseca ao lado, contra o brasileiro Marcelo Demoliner e o holandês Sem Verbeek.