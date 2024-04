Marcelo avisa que governar implica “diálogo aturado e muito exigente” com PS

Com uma maioria apenas relativa na Assembleia da República, o Governo de Luís Montenegro "conta com o apoio solidário e cooperante do Presidente" — que também "nunca o regateou" a António Costa —, mas no Parlamento terá que se empenhar num "diálogo muito mais aturado e muito mais exigente" em convergências "menos prováveis", como as que deve criar com o PS para sobreviver.

