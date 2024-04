Sete trabalhadores humanitários morrem após ataque israelita em Gaza: “Imperdoável”

Sete trabalhadores humanitários da World Central Kitchen (WCK) foram mortos na segunda-feira na Faixa de Gaza pelo Exército israelita, informou esta terça-feira a organização não-governamental norte-americana fundada pelo chef espanhol José Andrés. Entre as vítimas estão cidadãos de nacionalidades britânica, australiana, palestiniana, polaca e norte-americana.

Num comunicado, a WCK diz que “apesar de coordenar os seus movimentos” com as Forças de Defesa de Israel (IDF), estas bombardearam dois veículos da ONG que abandonavam um armazém em Dei al-Balah, na região central do enclave, pouco depois de terem descarregado mais de 100 toneladas de alimentos que tinham transportado por mar.

A WCK anunciou a suspensão imediata de todas as operações na região e disse que dará a conhecer brevemente uma decisão sobre o futuro do seu trabalho humanitário em Gaza. No mês passado, a ONG revelou que serviu mais de 42 milhões de refeições no enclave durante um período de 175 dias.

Today @WCKitchen lost several of our sisters and brothers in an IDF air strike in Gaza. I am heartbroken and grieving for their families and friends and our whole WCK family. These are people…angels…I served alongside in Ukraine, Gaza, Turkey, Morocco, Bahamas, Indonesia. They… https://t.co/rM3xbsiQ1Q — Chef José Andrés ??????? (@chefjoseandres) April 1, 2024

“Não se tratou apenas de um ataque contra a WCK, isto é um ataque contra as organizações humanitárias que estão a operar nas mais terríveis condições, em que a comida está a ser usada como uma arma de guerra”, acusou Erin Gore, chefe-executiva da ONG, citada pela Reuters. “Isto é imperdoável.”

Em resposta, as IDF disseram que estão a “levar a cabo uma revisão ao mais alto nível para compreender as circunstâncias deste trágico incidente”, sublinhando que fazem “grandes esforços para permitir a entrega segura de ajuda humanitária” à “população de Gaza”, trabalhando “bem de perto com a WCK”.

"Assassínios indiscriminados"

“O Governo israelita tem de parar estes assassínios indiscriminados”, contestou, no entanto, José Andrés, que fundou a ONG em 2010. “Tem de parar de restringir a ajuda humanitária, tem de parar de matar civis e trabalhadores humanitários e tem de parar de usar a comida como arma.”

Numa mensagem publicada no X (antigo Twitter), o chef espanhol disse que as “irmãs e irmãos” atingidos por um “ataque aéreo das IDF” tinham servido anteriormente na Ucrânia, na Turquia, em Marrocos, na Indonésia e nas Bahamas. “Estou de coração partido e de luto pelas suas famílias e amigos e por toda a nossa família WCK”.

O Governo da Austrália confirmou a morte de uma cidadã australiana, que identificou como Lalzawmi ‘Zomi’ Frankcom, e voltou a exigir um “cessar-fogo humanitário imediato” ao executivo de Benjamin Netanyahu.

“Esta tragédia humana nunca devia ter acontecido, é completamente inaceitável”, reagiu Anthony Albanese, primeiro-ministro australiano, num comunicado, garantindo que o seu governo vai exigir o apuramento “total” das responsabilidades pela morte de Frankcom e dos outros seis trabalhadores humanitários.

O Governo da Polónia também confirmou a morte de um voluntário polaco e, através do X, sublinhou que “não concorda com o incumprimento do direito humanitário internacional e da protecção de civis, incluindo os trabalhadores humanitários.”

Pedro Sánchez, presidente do Governo de Espanha, partilhou a mensagem do chefe Andrés nas redes sociais e afirmou estar “horrorizado” com a morte dos sete trabalhadores humanitários.

Reino Unido e Estados Unidos também condenaram o ataque, mas informaram que estão a averiguar o que se passou, antes de se pronunciarem sobre as vítimas britânica e norte-americana (esta com nacionalidade canadiana também), respectivamente.

Fundada em 2010, a WCK começou a sua actividade humanitária preparando e entregando refeições a vítimas de desastres naturais, tendo depois expandido o seu raio de actuação para prestar apoio a requerentes de asilo e a refugiados de guerra.

A ONG tem estado envolvida nas operações de transporte e entrega de ajuda humanitária à população civil da Faixa de Gaza através de um corredor marítimo desde Chipre. No início desta semana, participou no descarregamento de mais de 330 toneladas de bens de primeira necessidade no enclave.

O Governo de Israel tem sido acusado de limitar a entrada e distribuição de alimentos e de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, território que tem sido palco de uma operação militar israelita desde o dia 7 de Outubro do ano passado, em resposta ao ataque terrorista do Hamas contra Israel, que fez mais de 1200 mortos e cerca de 240 reféns – as autoridades de saúde palestinianas dizem que a guerra no enclave já causou mais de 30 mil mortos, a maioria civis.

Na semana passada, o Tribunal Internacional de Justiça ordenou a Israel que tome todas as acções necessárias e eficazes para assegurar que há disponibilidade de alimentos na Faixa de Gaza.