Incêndio numa discoteca de Istambul causa pelo menos 29 mortos

Um incêndio numa discoteca em Gayrettepe, ​na cidade de Istambul, causou pelo menos 29 mortos e 11 feridos. O alerta foi dado às 13h locais (11h em Lisboa) desta terça-feira, com o envio imediato de forças policiais, bombeiros e equipas médicas. O fogo terá deflagrado nos dois pisos da cave do edifício, usados para arrumações. Ainda não se conhecem as razões que levaram à origem do incêndio, mas sabe-se que o espaço estava em fase de remodelação.

A CNN Turk avança que “terá ocorrido uma explosão junto ao palco da discoteca”, que estava encerrado para obras durante o período do Ramadão. Assim que o incêndio começou, várias pessoas e trabalhadores ficaram presos no edifício, que tem um total de 16 andares. A discoteca situava-se no rés-do-chão do prédio.

Na rede social X, Yilmaz Tunc, ministro da Justiça, já se pronunciou sobre o ocorrido. “Que Deus tenha misericórdia daqueles que perderam a vida no incêndio que eclodiu num dos edifícios de Gayrettepe. Desejo uma rápida recuperação aos feridos”, escreve. Para além disso, informa que foi iniciada uma investigação judicial pelo Ministério Público de Istambul, com três promotores públicos já designados.

A causa do incêndio ainda está por apurar. A investigação prossegue e o ministro da Justiça adianta que foi emitida uma ordem de detenção para cinco suspeitos, incluindo “três funcionários do local, um gestor e uma pessoa responsável pela renovação do espaço”.

Ümit Gültekin estava perto do prédio, no momento do incidente. Conta à CNN Turk que tentou retirar vários veículos estacionados perto do edifício, antes da chegada dos bombeiros. “Nós conseguimos retirar os veículos do estacionamento próximo do prédio, assim que começou o incêndio. O estacionamento estava completamente coberto por fumo. Salvamos os veículos que pudemos e conseguimos sair ilesos. Estava muito fumo e tivemos de rastejar. Também poderíamos ter ficado presos mas conseguimos sair”, explica.

Foi divulgado que os feridos foram transportados para os hospitais da região, segundo comunicado do gabinete do governador local. Três pessoas estão feridas com gravidade.

