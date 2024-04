Manifestação do grupo de extrema-direita 1143 foi proibida em Lisboa em Janeiro. No Porto, PSP e autarquia autorizaram evento. No mesmo dia, há uma manif contra o fascismo e por mais habitação

A Câmara do Porto autorizou a manifestação do grupo de extrema-direita 1143, marcada para este sábado na praça D. João I. Após a comunicação do evento, o município solicitou uma “avaliação policial ao Comando Metropolitano da PSP do Porto” e, perante o parecer positivo, decidiu autorizar, confirmou o gabinete de comunicação ao PÚBLICO. No mesmo dia, não muito longe, na Praça dos Poveiros (15h30), há uma manifestação contra o fascismo e por mais habitação em Portugal.