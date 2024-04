Hotéis de luxo no Dubai oferecem estágios a mais de 100 alunos de hotelaria e turismo do Estoril

Com a nova proposta do grupo Jumeirah Hotels and Resorts, a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE) poderá alcançar um novo recorde de estudantes em estágio no estrangeiro.

O grupo Jumeirah Hotels and Resorts deverá receber mais de uma centena de licenciados e estudantes de mestrados da Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Estoril (ESHTE) para estágios de seis meses.

Com esta proposta, a ESHTE avança em direcção a um novo recorde de finalistas em estágios no estrangeiro, segundo a escola. Em 2023, 90 dos 734 estagiários de licenciaturas foram colocados fora do país, sendo que 53 – mais de metade – estiveram em hotéis gregos, principalmente dos grupos Sani/Iko Hotels e Nana Hotels. Agora, o Dubai tem como objectivo tornar-se o destino principal dos estudantes de hotelaria e turismo, destronando a Grécia, com mais de 100 vagas disponíveis.

“Este interesse demonstrado pelo Jumeirah Hotels and Resorts é fortemente motivador e confirma que a instituição está no bom caminho. É igualmente um sinal de reconhecimento em relação à qualidade do ensino em Portugal, neste caso na área do turismo”, afirma em comunicado de imprensa Carlos Brandão, presidente da ESHTE.

Em declarações à Rádio Renascença (RR), Brandão destaca que esta proposta inclui “estadia paga, viagem de avião e apoio à permanência no país”, sendo que estes estágios podem ter perspectiva de continuidade.

O grupo Jumeirah Hotels and Resorts - que pertence a Mohammed bin Rashid Al Maktoum, emir do Dubai e também vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos - irá abrir novas unidades hoteleiras em breve, aumentando potencialmente o interesse dos finalistas. Um novo trio de hotéis ficará completo com a abertura do Jumeirah Marsa al Arab, próximo do anterior Jumeirah Beach Hotel e o conhecido Burj Al Arab.

“Nós sentimos que os nossos estudantes saem daqui preparados para dar uma excelente resposta aos desafios mais exigentes. Por outro lado, esta abordagem, mais uma do exterior, deve servir igualmente como um aviso forte para o mercado nacional. Se querem bons estudantes terão de atraí-los com melhores condições, a vários níveis”, salienta Carlos Brandão.

Para esclarecer as dúvidas dos estudantes e apresentar as condições propostas, o grupo hoteleiro irá realizar uma sessão de esclarecimentos a 4 de Abril. De acordo com o presidente da instituição, estão inscritos mais de 70 alunos.

