No arranque da época do IRS, descodificamos a entrega de declarações

Neste episódio do Manual de Economia, Pedro Crisóstomo procura explicar os vários passos até se chegar ao momento em que o Fisco acerta as contas com quem pagou impostos ao longo do ano passado.

Na primeira semana de entrega das declarações de rendimentos, o Manual de Economia ajuda a compreender como funciona o momento em que o Fisco faz as contas aos impostos dos portugueses. IRS Automático. Entrega de declarações. Reembolsos. Conceitos e palavras que marcarão a vida de milhões de contribuintes em Portugal nas próximas semanas.

