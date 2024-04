Centros de Saúde passam a poder fazer rastreio e diagnóstico de clamídia e gonorreia

Análise para pesquisa de clamídia e gonorreia vão poder ser feitas na Unidade Local de Saúde respectiva ou no sector convencionado. Tratamento preventivo para VIH com comparticipação de 69%.

Os centros de saúde vão poder fazer rastreio e diagnóstico de clamídia e gonorreia, duas das infecções sexualmente transmissíveis mais prevalentes na Europa, anunciou esta segunda-feira o Ministério da Saúde, em nota enviada à Lusa.

“A introdução de dois novos Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica nos cuidados primários, operacionalizada nos últimos dias pela Administração Central do Sistema de Saúde, surge associada ao alargamento aos cuidados de saúde primários do acesso a Profilaxia Pré-Exposição, uma estratégia preventiva da infecção por VIH, que implica a necessidade de rastrear também outras infecções sexualmente transmissíveis”, refere o comunicado.

As análises para pesquisa de clamídia (Chlamydia trachomatis) e gonorreia (Neisseria gonorrhoeae) vão poder ser feitas na Unidade Local de Saúde respectiva ou no sector convencionado.

Com a disposição destes meios de diagnóstico nos cuidados primários, ficam criadas as condições para o alargamento do acesso à Profilaxia Pré-Exposição ao VIH (PrEP), que prevê a comparticipação de medicamentos para o efeito, e que, apontou o Ministério da Saúde, é considerada uma medida de saúde pública fundamental na diminuição da transmissão de VIH, com vista à eliminação desta epidemia.

Esta medicação era, até agora, disponibilizada exclusivamente em consultas específicas nos hospitais, mas, com esta medida agora operacionalizada, passa a poder ser também prescrita nos cuidados primários e em consulta médica acessível em organizações de base comunitária, podendo ser dispensada nas farmácias comunitárias.

De acordo com a portaria aprovada em Dezembro, foi estabelecida uma comparticipação de 69%, não podendo o seu preço ultrapassar os 40 euros mensais, com um custo até 12 euros para os utentes.

Segundo dados avançados pelo Ministério da Saúde, há, atualmente, 4.500 pessoas no país a fazer PrEP, implementada em 2018, estimando-se que as várias medidas tenham contribuído para a diminuição de cerca de 38% de novos casos de VIH nos últimos cinco anos.