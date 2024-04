Fazendo compras no mercado, a São foi abordada por uma jornalista que queria saber a sua opinião sobre o referendo "Concorda com a despenalização da interrupção voluntária da gravidez, se realizada por opção da mulher nas primeiras dez semanas em estabelecimento de saúde legalmente autorizado?". A São pousou o peixe que tinha na mão, encolheu os ombros, não sei, a vida parece-me sagrada, não sei, que direito temos? É contra, portanto, concluiu a jornalista. Não sei bem o que pensar, disse a São, deve haver gente que sabe mais disso do que eu e pode responder melhor, muito melhor, doutores, e dirigindo-se à peixeira, quanto é o quilo? A jornalista virou-se para um homem que passava e perguntou-lhe o mesmo tendo obtido a seguinte resposta: voto sempre igual, voto no meu partido.

