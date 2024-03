Portugal bate Itália nos penáltis e está na final da Taça das Nações de hóquei

A selecção portuguesa de hóquei em patins qualificou-se este sábado para a final da Taça das Nações, em Montreux, na Suíça, ao bater a Itália por 3-2 no desempate por grandes penalidades, após um encontro sem golos.

Depois de uma meia-final em que nenhum das selecções conseguiu marcar, no tempo regulamentar ou prolongamento, João Rodrigues e Gonçalo Alves deram duas vezes vantagem a Portugal na "lotaria", mas Alessandro Verona e Davide Banini anularam-nas.

Já ao 11.º remate, Gonçalo Alves voltou a facturar, ao contrário de Alessandro Verona, no 12.º, e a formação das "quinas" marcou, assim, encontro na final com a Argentina, enquanto a Itália vai disputar o "bronze" com a França.

Na primeira meia-final, a Argentina bateu a França por 6-4, num embate em que nunca esteve em desvantagem e que ao intervalo registava uma igualdade a um golo.

Facundo Navarro (14 minutos), Lucas Ordoñez (28, de livre directo, e 45) e Gonzalo Romero "Nolito" (31, 38, de penálti, e 50 de livre directo) apontaram os tentos dos "albicelestes", detentores do título mundial.

Pelos gauleses, que na fase de grupos bateram Portugal por 6-5, facturaram Bruno di Benedetto (11 minutos, de livre directo), Roberto di Benedetto (32 e 49) e Remi Herman (39, de penálti).

Nos jogos de classificação, do quinto ao oitavo lugares, a Espanha goleou o anfitrião Montreux HC por 7-1, enquanto Angola bateu a selecção da casa, a Suíça, por 3-2, com tentos de André Centeno, Afonso Sousa e Rafael Lourenço.

Desta forma, os angolanos vão discutir o quinto lugar face aos espanhóis, enquanto a equipa da casa e a selecção anfitriã defrontam-se na fuga ao último lugar.