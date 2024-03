As imagens das cerejeiras que começaram a florir mais cedo este ano

As cerejeiras atingiram o pico de floração mais cedo este ano, numa das datas mais precoces de que há registo. Em Washington DC, EUA, com milhares de visitantes a percorrerem a Tidal Basin todos os dias, as cerejeiras estão entre as mais fotografadas do mundo.

O pico da floração, definido como o momento em que 70% das flores de cerejeira estão abertas, teve início a 17 de Março e está empatado com o segundo mais precoce da história. Este fenómeno é visto como um reflexo do aquecimento das temperaturas.

Na China, as cerejeiras em flor representam sobretudo o amor e a beleza, a força e a sexualidade femininas. A época de floração decorre entre meados de Março e Abril.

Leia mais: