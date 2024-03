Vista Alegre: um passeio por 200 anos de histórias, do cantinho dos reformados ao Talé

A história da fábrica de porcelana que está a comemorar o seu bicentenário também aparece contada nas ruas do seu bairro operário, no quartel de bombeiros privativo e até mesmo num relvado de futebol.

Naquela tarde, ainda era o cenário do mundo mágico de Peter Pan que se erguia em cima do palco, mas não tardará muito e a Terra do Nunca dará lugar a uma peça inédita e carregada de história. “Será um espectáculo alusivo ao bicentenário da Vista Alegre”, anuncia Diogo Lau, vice-presidente do Grupo de Teatro Ribalta, colectividade cuja história se funde com a da própria fábrica de porcelana. O guião já está escrito, garante, recusando-se a adiantar mais pormenores sobre a peça que tem estreia prevista para Julho, por ocasião das festas do lugar onde, em 1824, José Ferreira Pinto Basto criou a primeira unidade industrial dedicada à produção da porcelana em Portugal. Por ora, a narrativa permanecerá no segredo dos deuses, encerrada dentro daquele teatro cuja origem remonta a 1826 – precisamente dois anos após a fundação da fábrica –, mas não será descabido imaginar que não faltarão figuras ao enredo. Afinal de contas, a história da Vista Alegre foi-se construindo com as (muitas) pessoas que sempre giraram à volta dela e cujo novelo de memórias parece não ter fim.